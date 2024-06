Endrick marca no fim, e Brasil vence México; cearense Evanilson estreia na Seleção

Com direito a estreia de jogador cearense e conhecido do futebol local, a Seleção Brasileira venceu o México por 3 a 2 em amistoso disputado no Texas, nos Estados Unidos. Endrick marcou o gol da vitória brasileira no último lance do jogo.

A partida contou com a estreia do cearense Evanilson, que entrou entre os titulares. O técnico Dorival Júnior utilizou um time alternativo para o desafio ante os mexicanos e viu dois tempos distintos em campo. Ederson, ex-Fortaleza e atualmente na Atalanta-ITA, também fez a sua primeira partida com a camisa da Amarelinha e fez um jogo de bom nível.

Início animador e susto

Com formação alternativa, o time brasileiro surpreendeu e foi muito superior ao adversário, criando chances de gol. Aos 5 minutos do primeiro tempo, Savinho fez boa jogada pela direita e deixou Andreas Pereira em boa condição. Ele driblou dois marcadores e abriu o placar.

Legenda: Cearense Evanilson comemora gol ao lado de Andreas Pereira Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Aos 54 minutos, Yan Couto fez boa jogada pela direta e rolou para Gabriel Martinelli ampliar.

O que parecia se encaminhar para um triunfo tranquilo da Amarelinha se transformou em susto. Aos 73 min, Quiñones aproveitou cruzamento e diminuiu. Os mexicanos aproveitaram para pressionar e, aos 92 minutos, em vacilo da zaga, Martinez empatou.

Estrela e gol salvador de Endrick

Legenda: Ex-Fortaleza, Ederson também fez a sua estreia pela Seleção Brasileira Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Assim como nos amistosos contra Inglaterra e Espanha a estrela do jovem Endrick brilhou novamente. No último lance, ele desviou de cabeça um cruzamento de Vini Jr e fez o gol da vitória.

Agora, a Seleção Brasileira segue a preparação para a Copa América. Na quarta-feira (12), às 22h, o time de Dorival Júnior enfrenta os Estados Unidos.