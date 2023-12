Emprestado pelo Ceará, atacante Zé Roberto é o novo reforço do Sport para 2024

O atacante Zé Roberto defenderá o Sport em 2024. Na manhã deste domingo (17), a equipe pernambucana anunciou a contratação do atleta de 30 anos por meio de suas redes sociais. Emprestado pelo Ceará, Zé ficará na Ilha do Retiro até o fim do próximo ano, justamente quando o seu contrato com o Alvinegro termina.

Na temporada 2023, Zé Roberto passou por Coritiba e Mirassol, ambos por empréstimo do Vovô. No ano, foram 43 jogos, 13 gols e quatro assistências. De acordo com a apuração do Diário do Nordeste, o time paulista estava disposto a estender o vínculo com o atleta, mas o Sport entrou na jogada e venceu a disputa.

Zé Roberto também tem passagens por Atlético-GO, Bahia e Ponte Preta. O atacante é a terceira contratação do Sport para a temporada. Antes dele, foram oficializados o lateral-direito Lucas Ramon e o zagueiro Luciano Castán.

Passagem pelo Vovô

Zé Roberto foi contratado para a temporada de 2022 por R$ 1,2 milhão junto ao Atlético-GO. O centroavante baiano somou seis gols e três assistências em 40 partidas pelo Ceará. Com o rebaixamento à Série B, ele deixou de fazer parte dos planos do clube para 2023.