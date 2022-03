Em um mês, Castelão pode receber um jogo a cada 3 dias

Em 47 dias de temporada 2022, o Castelão recebeu 13 jogos envolvendo Fortaleza, Ceará e Ferroviário, recebendo um jogo a cada 3,6 dias. A sequência é pesada, mas aumentará ainda mais nos próximos 30 dias.

Com a sequência da Copa do Nordeste e Estadual e os inícios de Libertadores e Sul-Americana, o estádio pode receber até 11 jogos em um mês, equivalendo a um jogo a cada 2,7 dias.

Contando a partir do jogo no dia 19 entre Fortaleza x CRB, mais 10 jogos devem acontecer no Gigante da Boavista.

Maratona de jogos

Pela Copa do Nordeste, o Castelão deve receber 6 partidas decisivas, já que Ceará e Fortaleza são líderes de seus grupos e devem mandar os jogos das quartas de finais (previstos para os dias 22/03 ou 23/03), dois das semifinais caso ambos avancem (26 e 27) e dois jogos das finais (29/03 e 02/04).

As estreias de Fortaleza e Ceará nas competições Sul-Americanas acontecerão em casa e, segundo a Conmebol, as datas previstas são nos dias 6 de abril para o Leão na Libertadores, e Ceará na Sul Americana (entre os dias 5 e 7). Ou seja, o Castelão pode receber um jogo da "Liberta" na quarta-feira e da "Sula" na quinta, no dia seguinte.

Pelo Campeonato Cearense, o Castelão deve receber o 1º jogo da final, no dia 9 de abril, entre Fortaleza e Caucaia, com mando da Raposa. A data ainda não é oficial, mas foi indicada na reunião entre os clubes de FCF.

O detalhe é que o Leão deveria estrear na 3ª semana de abril na Série A - contra o Cuiabá no Castelão - mas a partida deve ser adiada para a disputa da final do Estadual.

Fechando o "mês", o Castelão receberia seu último jogo no dia 17, entre Ceará x Botafogo, jogo da 2ª rodada, o primeiro com mando do Vovô na competição.