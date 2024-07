Em quatro meses de retorno, Hércules retoma titularidade no Fortaleza e fará o jogo 150 na carreira

Se entrar em campo contra o Atlético-GO, neste domingo, o volante Hércules, do Fortaleza, alcançará uma marca na carreira. Chegará ao seu 150º jogo como atleta profissional. Depois de passar quase um ano fora de combate, devido à lesão no joelho esquerdo, o camisa 35 do Leão voltou a jogar em março deste ano e já se restabeleceu como titular do clube.

Hércules voltou a jogar dia 27 de março e de lá para cá, em menos de quatro meses à disposição, já fez 28 partidas, o que corresponde a praticamente 60% dos jogos do Tricolor na temporada. Nos últimos dois meses passou a começar a maioria das partidas que disputa, integrando o “time-base” de Juan Pablo Vojvoda.

“Hoje me sinto muito bem fisicamente, consigo atuar os 90 minutos tranquilamente. Claro, foram oito meses longe dos gramados e sempre requer uma atenção quando o atleta volta a jogar, mas estou 100% e pronto para ajudar meus companheiros”, disse Hércules, em conversa exclusiva com o Diário do Nordeste.

O setor onde o meio-campista atua é o mais concorrido no Fortaleza e ao retornar após um longo período fora fez com que Hércules corresse novamente atrás do espaço que tinha conquistado em temporadas anteriores. Com muitos volantes com alta minutagem e características bem diferentes, o giro de atletas é alto, mas o camisa 35 parece ter se firmado na onzena principal.

“Minha preferência é sempre estar em campo, independentemente de qual esquema ou posição o professor me peça para executar. Hoje temos jogadores de muita qualidade no elenco e isso só aumenta nossa força dentro das competições. Há a disputa sadia do dia a dia, quem entra está sempre bem preparado. Quem ganha com isso é o clube e o nosso torcedor”, opina Hércules.

Quantidade de jogos

Pelo Fortaleza, Hércules tem 117 jogos como atleta profissional, mas antes disso ele já jogava na categoria principal de outras equipes. Pelo Atlético-CE foram 21 jogos entre 2020 e 2021, enquanto pelo Crato, também em 2020, Hércules fez dez partidas, todas pela Série B do Cearense.

Ele também jogou pelo Tiradentes, em 2019, mas apenas uma partida, pelo Campeonato Cearense, contra a equipe do Crato. No total, são 149 jogos como profissional na carreira até aqui.

Lutas pessoais

A vontade de conquistar grandes coisas com o Fortaleza fica em paralelo com o desejo de evoluir na carreira. Em 2023, antes de se lesionar, Hércules estava na mira de clubes europeus e havia sido cogitado na seleção brasileira.

Questionado sobre possibilidades na atual janela de transferências ou mesmo que ligas o interessaram, o jogador optou por não responder, mas comentou sobre o sonho que tem de vestir a amarelinha.

“Vestir a camisa da sua seleção é o auge e o sonho da carreira de todo jogador de futebol. É um sentimento de realização e principalmente de reconhecimento, de saber que tudo o que você trabalhou pra chegar até aqui está sendo visto de uma boa forma, com bons olhos. E ninguém conquista nada sozinho. Com certeza, se algum dia vier a acontecer uma convocação, será fruto do trabalho que realizo aqui dentro do Fortaleza”, valorizou o trabalho atual.

Representatividade

Em um Fortaleza que é destaque pela colônia de argentinos, Hércules é um dos poucos titulares do clube que são nordestinos. O volante diz se orgulhar de jogar em um clube da região que tem crescido no cenário nacional e sul-americana, principalmente por ser oriundo do Nordeste (ele nasceu no Piauí).

“O Brasil sabe o quanto o povo nordestino luta todo dia e poder representar meu povo é uma responsabilidade muito grande, mas isso me anima. É muito gratificante também crescer com o Fortaleza disputando grandes competições como essas e buscando sempre o objetivo maior em colocar o nome do clube entre os maiores do Brasil e da América do Sul”, disse.