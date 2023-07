Em negociação com time árabe, Vina deve render cerca de R$ 4 milhões ao Ceará; veja o destino

O Ceará está próximo de concretizar a venda do meia-atacante Vina para o Al Hazm, time da primeira divisão da Arábia Saudita. O Diário do Nordeste confirmou que as negociações entre a diretoria alvinegra, o clube árabe e o atleta estão em andamento e devem ser finalizadas nos próximos dias.

De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o valor da negociação é de US$ 1,2 milhão, aproximadamente R$ 5,7 milhões na cotação atual, por 100% dos direitos. O Vozão tem direito a 70% do valor e deve receber cerca de R$ 4 milhões pela transferência.

O time árabe que vai contratar Vina é o Al-Hazm. O valor da operação é US$ 1,2 milhão, cerca R$ 5,7 milhões, por 100%. O Ceará, clube que tem contrato com o meia até 2024, tem direito a 70%. O restante é do atleta. O jogador está emprestado ao Grêmio e faz a sua despedida. — Venê Casagrande (@venecasagrande) July 12, 2023

No entanto, uma parte desse montante deverá ser destinada ao Grêmio, clube ao qual o atleta está emprestado até o fim de 2023, como uma espécie de "compensação" pela quebra de contrato antes do término. Os 30% restantes pertencem ao próprio atleta.

Na atual temporada, Vina disputou 27 jogos pelo Grêmio, marcando quatro gols e distribuindo uma assistência. Pelo Ceará, antes do empréstimo, foram três partidas no ano e uma assistência.