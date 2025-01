Em negociação com o Bahia, Erick Pulga se reapresenta no Ceará e tem futuro indefinido para 2025

O atacante Erick Pulga se reapresentou com o restante do elenco do Ceará na sede do clube, em Porangabuçu, na manhã desta sexta-feira (3), para iniciar a preparação para a disputa da temporada de 2025.

Através de imagens publicadas pelo perfil oficial do Ceará nas redes sociais, foi possível ver Erick Pulga ao lado de outros jogadores do clube, em Carlos de Alencar Pinto. A manhã tem sido de testes físicos antes dos treinos no campo.

O Ceará encaminhou a venda do atacante Erick Pulga ao Bahia e agora aguarda a definição de atletas do time baiano que serão cedidos ao Vovô para concluir a operação. O Diário do Nordeste apurou que a pedida alvinegra é de, pelo menos, dois jogadores. A contraproposta foi enviada, com o clube cearense aguardando para selar o acordo.

Enquanto o negócio não é finalizado, o jogador seguirá treinando com o elenco do Ceará, cumprindo o contrato que tem com o clube cearense, válido até o final da temporada de 2026.