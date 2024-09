Em fase final de recuperação, Luiz Otávio pode voltar a jogar pelo Ceará ao final do mês

Depois de passar por cirurgia de reconstrução do ligamento do joelho direito, em janeiro deste ano, o zagueiro Luiz Otávio pode voltar a ser opção para Léo Condé ao final de setembro. O defensor já passou pelas sessões de fisioterapia e, agora, aprimora o condicionamento físico no Alvinegro de Porangabuçu. A previsão para o seu retorno continua sendo de oito a nove meses.

O defensor, de 35 anos, está em fase final de reabilitação para poder disputar vaga na defesa alvinegra novamente. Ainda com a ausência do camisa 13, a zaga do Vovô hoje é disputada por David Ricardo, Matheus Felipe, Ramon Menezes, João Pedro Tchoca e Yago, atleta da base.

Vídeos na rede social pessoal do atleta e do clube animam os torcedores alvinegros sobre o retorno do capitão do time de Porangabuçu. Em maio deste ano, o fisioterapeuta do Ceará Adolfo Bernardo Dantas, em entrevista ao CearáCast, destacou o trabalho que o clube vinha fazendo para recuperar Luiz Otávio.

LESÃO NO JOELHO

Ao final de 2023, o departamento médico do Ceará identificou uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito de Luiz Otávio. Além do "LCA", o defensor sofreu contusão no menisco lateral, o que limitava os movimentos dele durante as partidas. Com isso, o camisa 13 foi submetido a uma cirurgia para reconstrução total do ligamento.

Em janeiro deste ano, depois da fase pré-operatória, o zagueiro realizou o procedimento cirúrgico e, desde então, seguiu rotina entre treinos em campo e sessões na fisioterapia. A previsão para o seu retorno ainda é de oito a nove meses, mas a evolução do seu quadro permite ao torcedor alvinegro acreditar em seu retorno em setembro e outubro.

ASSISTA CEARÁCAST