Em El Salvador, confusão durante partida de futebol deixa 12 mortos e dezenas de feridos

Doze pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após confusão durante uma partida de futebol em um estádio de El Salvador, neste sábado (20). O caso ocorreu durante o jogo das quartas de final da liga salvadorenha, enquanto o Alianza e o FAS jogavam no estádio Cuscatlah, a 41 km da capital, San Salvador.

"Preliminarmente temos doze vítimas, nove que estão aqui no estádio e outras três que fomos informados estão em hospitais diferentes", disse à imprensa o diretor do Polícia Civil, Mauricio Arriaza.

O tumulto ocorreu aos 16 minutos do jogo, quando torcedores nas arquibancadas começaram a chamar a atenção de quem estava em campo, acenando e carregando os feridos para fora de um túnel e para o campo.

Imagens transmitidas pela televisão local mostraram as consequências da debandada dos torcedores do Alianza. Dezenas de pessoas chegaram ao campo, onde receberam tratamento médico. Os torcedores que conseguiram escapar da confusão permaneceram no local, agitando as camisas, tentando avaliar a situação das vítimas que estavam caídas na grama, sem movimento.

O porta-voz do grupo de resgate Comandos de Salvamento, Carlos Fuentes, disse que foram feitos mais de 500 atendimentos no estádio, que tem capacidade para cerca de 35 mil pessoas. As 100 pessoas em estado mais grave foram transferidas para hospitais nacionais e para o Instituto Salvadorenho de Previdência Social, algumas apresentavam sinais de asfixia e outras "diferentes tipos de trauma".

O presidente da primeira divisão de futebol de El Salvador, Pedro Hernández, informou que o tumulto ocorreu porque alguns torcedores conseguiram forçar a entrada por um dos portões do estádio.

Um voluntário do grupo de primeiros socorros, que preferiu não se identificar, relatou aos jornalistas que "foi uma avalanche de torcedores que invadiram o portão. Alguns ainda estavam sob o metal no túnel. Outros conseguiram chegar às arquibancadas e depois ao campo e foram sufocados".

No local da incidente, o comissário da Polícia Nacional Civil, Mauricio Arriza Chicas, afirmou que será realizada uma investigação criminal em conjunto com a Procuradoria Geral da República. Serão analisados desde a venda de ingressos até as entradas no estádio, com foco especial na zona sul, onde ocorreu o arrombamento do portão.

A Federação Salvadorenha de Futebol emitiu um comunicado lamentando profundamente o ocorrido e expressando solidariedade às famílias das vítimas.