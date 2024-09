Em conversa exclusiva, Lucas Mugni diz sonhar com acesso e revela desejo de renovar com o Ceará

Das ruas de Santa Fé, na Argentina, para os gramados brasileiros. Lucas Mugni, argentino de 32 anos, é um dos destaques do Ceará na boa campanha do clube na Série B do Brasileirão 2024. Com expressivos 1,82m de altura e futebol “de gente grande”, o meia é um dos trunfos do Vovô na luta pelo acesso à elite do Campeonato Brasileiro.

E para o camisa 10 do Ceará, que conversou com exclusividade com a reportagem do Diário do Nordeste, a conquista do acesso é uma realidade palpável na atual situação do time cearense na tabela. O Alvinegro de Porangabuçu é atualmente o quinto colocado da Série B, a apenas três pontos de entrar no G-4 da competição.

É que eu acho que a única maneira de você atingir um resultado, um objetivo, é quando você acredita. Então a gente acredita e por isso está palpável, está muito perto. Falta muito ainda, mas eu valorizo muito a energia que está tendo o grupo. Lucas Mugni Meia do Ceará

Legenda: Lucas Mugni tem 32 anos e é natural da Argentina Foto: Kid Júnior/SVM

Lucas Mugni, que chegou ao Ceará nesta temporada, alternou períodos como titular e outros no banco de reservas. Mas uma mudança foi fundamental para a consolidação do argentino como titular e pilar da boa fase do time: a chegada de Léo Condé, que substituiu o técnico Vagner Mancini a partir da 14ª rodada da Série B.

“A chegada do Léo ajudou bastante, pela característica dos jogadores que tem no elenco, se viu muito bem com o estilo de jogo dele. Eu acho que isso foi fundamental. Não é sobre um treinador, é sobre um todo. Nosso elenco é muito parecido com o que o Léo pretende dentro do jogo”, disse Mugni ao Diário do Nordeste.

Mudamos um pouquinho o jogo todo, controlar mais o adversário, a gente percebe como eles sofrem, como é difícil ficarem com a bola, não se sentirem inferiores a nós, porque conseguimos ficar mais com a bola, ser um time mais compacto. Nesse aspecto que a gente ganhou: um time muito mais compacto, ordenado. A gente tinha que tentar acrescentar do ataque para trás, esperar o melhor momento para explorar a velocidade dos nossos atacantes e, junto com isso, dar uma segurança para a nossa defesa. Lucas Mugni Meia do Ceará

Legenda: Lucas Mugni chegou ao Ceará na temporada 2024 Foto: Kid Júnior/SVM

Mas na luta pelo acesso, um fator tem deixado Mugni ainda mais motivado: a presença da torcida do Ceará em peso nos jogos do clube. O Vovô é inclusive o dono da maior média de público na Série B do Brasileirão. Mugni explica que a chegada da torcida foi um processo de recuperação da confiança, diante dos problemas enfrentados nas últimas temporadas.

“Sinceramente, eu entendia o que estava acontecendo com o Ceará, com a torcida. A gente está pagando um preço ainda de quando o Ceará caiu. É normal, é um time muito grande que não vai aceitar estar na Série B. Uma vez que você assina um contrato aqui, tem que aceitar isso, e a gente aceitou”, explicou o argentino.

Eu sempre tentei dar o meu máximo. Às vezes dá certo, às vezes não. Mas eu sabia que no momento que deu certo, eles vêm junto. Mas não pode exigir antes de você dar. Então a gente aceitou muito na hora da cobrança, que tem bastante. E a gente trabalhou para reverter isso e hoje sentimos que eles estão conosco. Lucas Mugni Meia do Ceará

PERFIL DE LIDERANÇA, PROPOSTAS RECUSADAS E DESEJO DE RENOVAR

Nesta temporada, Lucas Mugni soma 35 jogos disputados com a camisa do Ceará, além de um gol e nove assistências. Considerando apenas a Série B, são 21 jogos, um gol e cinco assistências. Mas para além das contribuições diretas, o argentino acredita que exerce um papel de liderança dentro do elenco do Vovô.

“Sempre tentei ser uma liderança dentro do campo, do que é feito e não falado. Gosto muito disso, de trabalhar bastante, fazer algum complemento na hora do jogo. Não gosto quando o time está jogando mal, sou o primeiro a ficar louco”, disse o camisa 10, que revelou inclusive ajudar os outros estrangeiros do elenco no processo de adaptação ao clube.

Gosto de jogar, gosto dessa pressão, estão muitas pessoas esperando o resultado do Ceará, muito torcedor, uma pressão linda que você está no caminho certo. Eu mostro isso no treino, talvez eu sou até um pouquinho chato, a bola está lá e eu estou lá tentando jogar, a bola está com o goleiro, o primeiro que levanta a mão para pedir a bola sou eu. Lucas Mugni Meia do Ceará

Legenda: Lucas Mugni, meia-atacante do Ceará Foto: Davi Rocha/SVM

O gosto pelo jogo e pela pressão foi evidenciado por Lucas Mugni em sua negociação com o Ceará. O atleta revelou com exclusividade ao Diário do Nordeste que tinha propostas de outras equipes, mas que decidiu assumir o projeto apresentado pelo Ceará, que tem como foco principal o acesso à Série A do Brasileirão.

“Eu sabia do projeto do Ceará, que era subir. É lindo encarar esse projeto. É muito bom pegar um time de massa como o Ceará e falar: ‘o projeto é subir e não tem outra coisa’. Não importava se era Série B. É o Ceará, com sua massa, querendo subir para a Série A”, disse o meia de 32 anos, que também recusou propostas depois que já estava no Vovô.

Legenda: Mugni soma um gol com a camisa do Ceará Foto: Kid Júnior/SVM

Agora tinha, mas já não tinha como sair, sinceramente eu não estava com a cabeça para mudar. Às vezes o futebol é momentos e talvez seja uma proposta boa para aproveitar, mas eu lembrei novamente do projeto que eu tinha aqui. Então já deixei de pensar: “Ah, mas se fico aqui e não dá certo, e se perdi..”. Não, o projeto era esse. Lucas Mugni Meia do Ceará

Ao final da entrevista, Mugni revelou que tem o desejo de renovar seu contrato e permanecer no clube. “Gostaria sim de ficar e deixar meu nome no clube, mas tem muita coisa que passa no meio que a gente não tem como tomar conta. Vou encarar da melhor maneira e daqui para o final do ano a gente senta e vê o que vai acontecer”, finalizou.