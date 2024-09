Em caso de rebaixamento, Memphis Depay pode rescindir contrato com Corinthians após a Série A

O atacante holandês Memphis Depay, recém contratado pelo Corinthians, possui uma missão com a equipe paulista — evitar o rebaixamento neste Brasileirão. Além da chegada do atacante, a diretoria corintiana trouxe outros vários reforços para tirar o time do Z-4 da competição. Atualmente o Corinthians está na 17ª posição — há dois pontos de sair da zona indigesta.

Contudo, segundo apuração da Gazeta Esportiva, no acordo feito entre Corinthians e o holandês, caso o Timão não consiga se manter na elite do futebol nacional deste ano, o contrato entre ambos seria rescindido “amigavelmente”, ou seja, o contrato seria desfeito, sem resultar em custos para as partes.

Memphis — que terá o 4º maior salário do futebol nas Américas — possui contrato com o Corinthians até 31 de julho de 2026. Ao todo, o atleta deve receber cerca de R$ 3,5 milhões mensais, em um pacote de receitas que engloba: salário, luvas, bonificações e ações de marketing. Para arcar com esses altos valores, a Esportes da Sorte, patrocinadora máster da equipe paulista, irá destinar R$ 57 milhões. Os outros R$ 27 milhões serão assumidos pelo Timão.

O atacante de 30 anos — que atuou pela última vez em julho deste ano, onde defendeu a Holanda, na Eurocopa — foi registrado no BID da CBF, na última terça-feira (10), e pode fazer sua estreia no próximo sábado (14), contra o Botafogo, pelo Brasileirão.