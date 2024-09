Memphis Depay no Corinthians terá 4º maior salário das Américas; veja ranking liderado por Messi

O atacante holandês Memphis Depay terá o 4º maior salário do futebol nas Américas. Anunciado como novo reforço do Corinthians nesta segunda-feira (9), com contrato até 2026, o atleta entra em uma seleta lista que é liderada pelo atacante argentino Lionel Messi, hoje no Inter Miami, dos EUA.

Assim, será o maior pagamento realizado para um atleta que atua no Brasil. Segundo o UOL, o contrato prevê um valor fixo de R$ 3 milhões mensais, que pode ser acrescido de outras métricas.

Logo, considerando o custo mínimo dos demais, o holandês fica atrás apenas de três jogadores, todos da Major League Soccer (MLS): o argentino Lionel Messi, com R$ 11,6 milhões mensais, o volante espanhol Sergio Busquets, companheiro de time e ganhos de R$ 7,2 milhões, além do atacante italiano Lorenzo Insigne, atualmente no Toronto FC, que recebe R$ 4,1 por mês.

Os números apenas expõem o tamanho da operação financeira para a contratação de Depay pelo Corinthians. O nome chega como principal estrela da janela de transferência brasileira, mas uma aposta de alto risco - pela exigência de retorno imediato - em um clube com dificuldade econômica.

Maiores salários do futebol nas Américas

Lionel Messi (Inter Miami-EUA): R$ 11,6 milhões/mês Sergio Busquets (Inter Miami-EUA): R$ 7,2 milhões/mês Lorenzo Insigne (Toronto FC-EUA): R$ 4,1 milhões/mês Memphis Depay (Corinthians): R$ 3 milhões

