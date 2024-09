Corinthians tem que inscrever Depay até sexta-feira (13) para que jogador possa atuar contra o Fortaleza

O grande reforço do Corinthians para o final da temporada, o holandês Memphis Depays, é aguardado com ansiedade pela torcida do timão para esta segunda-feira (10). O jogador assinará contrato com validade até o fim de 2026. Após a assinatura do contrato, a diretoria do clube paulista terá que ter agilidade para inscrever o jogador.

O time tem até esta segunda (10), para inscrever o holandês como um novo jogador do elenco, segundo prazo no regulamento das Série A. E para estar regularizado para enfrentar o Fortaleza, na próxima terça-feira (17), no jogo de ida das quartas da Sul-Americana, o jogador só tem até sexta-feira (13), para estar no sistema da Conmebol. O confronto da volta será no dia 24, na Neo Química Arena.

QUEM É DEPAY?



Depay se profissionalizou pelo PSV, em 2012, antes de iniciar seu tour pela Europa, defendendo as cores de Manchester United, Lyon e Barcelona até chegar no Atlético de Madrid. Na temporada passada, foram 31 aparições no clube espanhol, com nove gols anotados e duas assistências.

A história de sucesso do atacante começou em 2014, quando tinha 20 anos e se destacou na seleção comandada por Louis van Gaal, na Copa do Mundo, no Brasil. Voltou a ter boa aparição com a camisa de seu país este ano, com a Holanda avançando até a semifinal da Eurocopa.

Como estava sem clube, o jogador pôde ser inscrito após o fechamento da janela de transferências internacionais. O acordo dura dois anos e a chegada é a promessa da patrocinadora máster, Esportes da Sorte, de ter um reforço de peso que vai mexer com o marketing do clube. O Corinthians espera aumentar bastante as receitas com a chegada do astro internacional.

Serão aproximadamente R$ 3 milhões de salários mensais, em acordo de R$ 70 milhões pelos dois anos e alguns meses do vínculo, que, em tese, serão pagos pela patrocinadora - está com as contas bloqueadas em investigação da Polícia Federal. O investimento de peso estava previsto em uma das cláusulas do acordo de parceria com a casa de apostas que substituiu a Vai de Bet.