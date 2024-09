Jogo entre Athletico-PR e Fortaleza vai passar somente na internet; saiba como assistir

O jogo entre Fortaleza e Athletico-PR será transmitido apenas na internet. A partida, válida pela 26ª rodada da Série A do Brasileirão 2024, acontece neste sábado (14), às 18h30 de Brasília, na Ligga Arena, em Curitiba (PR).

O Fortaleza ocupa atualmente a segunda colocação do torneio, com 48 pontos conquistados em 25 rodadas disputadas. Já o Athletico-PR está na 12ª posição do campeonato, com 29 pontos.

ONDE ASSISTIR ATHLETICO-PR X FORTALEZA?

Os serviços de streaming por assinatura Rede Furacão e Cazé TV (Amazon Prime Vídeo) serão os únicos a transmitir com imagens a partida deste sábado. A Rede Furacão cobra um valor de R$ 14,90 por partida. Já no caso da Cazé TV, a transmissão é feita em parceria com a Amazon Prime Vídeo.

O Sistema Verdes Mares (SVM) também transmite a partida ao vivo, através do YouTube do Jogada (@jogadasvm) e da rádio Verdinha, na FM 92,5. O Diário do Nordeste faz a cobertura do duelo em tempo real.