Athletico terá um desfalque e duas dúvidas para enfrentar o Fortaleza; Veja provável escalação

O Athletico finalizou nesta sexta-feira, no CT do Caju, a preparação para o jogo de sábado, contra o Fortaleza, na Ligga Arena, às 18h30, pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E o técnico Martín Varini não poderá contar com o lateral-esquerdo Fernando, no departamento médico por conta de uma entorse no tornozelo. O zagueiro Thiago Heleno e o meia Christian, com desconforto muscular, serão reavaliados pelo departamento médico.

O Furacão vem de eliminação na Copa do Brasil pelo Vasco e está em situação complicada na Série A: o time está perto da rebaixamento, com vantagem de apenas 4 pontos.

Legenda: O Athletico/PR enfrenta o Fortaleza no sábado pela Série A Foto: José Tramontin/athletico.com.br

Retornos

Em contrapartida, Praxedes e Zé Vitor, desfalques na Copa do Brasil, retornam, e o zagueiro Marcos Victor, ex-Ceará, deve ser relacionado pela 1ª vez. Outro que retorna é o atacante Lucas Di Yorio, após cumprir suspensão.

Provável escalação

Mycael; Erick; Kaique Rocha, Gamarra (Thiago Heleno) e Esquivel; Gabriel, João Cruz e Zapelli; Cuello, Canobbio (Julimar) e Mastriani.