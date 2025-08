Em busca de zagueiro, Fortaleza avalia investidas por Rodrigues e Matheus Dória

Em busca de zagueiro no mercado, o Fortaleza fez sondagens por dois jogadores brasileiros que atuam em ligas do exterior. Rodrigues, que defende o San Jose Earthquakes, dos Estados Unidos, e Matheus Dória, que defende o Atlas, do México, são analisados pelo departamento de futebol do Leão.

Rodrigues tem 27 anos e atua na MLS desde 2022, estando há quatro temporadas no SJ Earthquakes. O contrato dele com o time estadunidense termina em dezembro. O defensor também pode atuar como lateral direito. No Brasil, defendeu o Grêmio por cinco temporadas, entre 2018 e 2022. Ele também tem passagens pelo ABC-RN e base do Cruzeiro.

Já Matheus Dória joga no México desde 2018, tendo defendido o Santos Laguna e está no Atlas há três temporadas. O vínculo dele com os mexicanos é até junho de 2027. O zagueiro de 30 anos não atua no Brasil desde 2015, quando defendeu o São Paulo. Antes havia jogado pelo Botafogo.

Dória é um atleta conhecido por Renato Paiva, que trabalhou por três temporadas no México. O vínculo longo com o Atlas pode exigir do Fortaleza um investimento financeiro alto, caso o Tricolor leve a negociação adiante.

Apesar de ter os dois nomes em pauta, o Fortaleza deve contratar apenas mais um zagueiro para 2025. Em entrevista ao Jogada 1º Tempo, da Verdinha FM 92.5, o executivo de futebol do clube, Sérgio Papellin, afirmou que um defensor será contratado para preencher a vaga de David Luiz, que deixou o Pici rumo ao Chipre.

Além de mais um zagueiro, o Leão também busca no mercado um goleiro, dois volantes e um meia-atacante.