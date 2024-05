O Elas no Esporte #51 é com a ex-jogadora Karen de Freitas. Com passagens por Flamengo, Vasco, seleção brasileira e outros clubes, a ex-zagueira também fez parte do grupo do Ceará que conquistou o título da Série A2 em 2022. Ela também relembra os momentos difíceis do rebaixamento do time.

CONFIRA O EPISÓDIO COMPLETO: