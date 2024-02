O Elas no Esporte #37 está no ar, hein? É dia de conversar com a árbitra Elizabete Esmeralda, de 26 anos. Ela foi a primeira árbitra cearense a apitar um jogo profissional de futebol masculino fora do estado. Em 2024, já atuou em partidas de Ceará e Fortaleza. Confira o bate-papo da semana.

