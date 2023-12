Elas no Esporte #27: Projeto Levantando Para a Vida, de levantamento de peso

No Projeto Levantando Para a Vida, Andréa Sabino incentiva jovens à prática do levantamento de peso. Ao lado das atletas Emily Beatriz e Raynara Rodrigues, a treinadora fala da preparação para campeonatos da modalidade. A modalidade olímpica cresce no Ceará, com a criação da Federação Cearense, e prepara novos sonhos no esporte.

Esse episódio você assiste no Youtube Jogada. Além disso, também é possível acompanhar o conteúdo pelo Spotify. Aos domingos, você confere o programa na Verdinha FM (às 9h da manhã) e na TV Diário (às 13h05).

ASSISTA AO NOVO EPISÓDIO