Eintracht Frankfurt x Liverpool na Champions League: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto da terceira rodada da Liga dos Campeões

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Jogadores do Liverpool comemoram gol durante jogo
Foto: Oli SCARFF / AFP

Eintracht Frankfurt e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira (22) na Champions League, em partida válida pela terceira rodada da Liga dos Campeões. O jogo será às 16h, no estádio Frankfurt Stadium, em Frankfurt (ALE). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • Space
  • HBO Max

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Eintracht Frankfurt: Kauã Santos; Kristensen, Koch, Theate e Brown; Larsson e Skhiri; Doan, Uzun e Bahoya; Burkardt.

Liverpool: Mamardashvili; Szoboszlai, Gomez, Van Dijk e Robertson; Jones, Mac Allister e Wirtz; Salah, Gakpo e Ekitike.

EINTRACHT FRANKFURT X LIVERPOOL | FICHA TÉCNICA

  • Competição: terceira rodada da Champions League 2025/26
  • Local: estádio Frankfurt Stadium, em Frankfurt (ALE)
  • Data: 22/10/2025 (quarta-feira)
  • Horário: 16h (de Brasília)
