Eintracht Frankfurt x Liverpool na Champions League: veja onde assistir, horário e escalações
Veja as informações sobre o confronto da terceira rodada da Liga dos Campeões
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Eintracht Frankfurt e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira (22) na Champions League, em partida válida pela terceira rodada da Liga dos Campeões. O jogo será às 16h, no estádio Frankfurt Stadium, em Frankfurt (ALE). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- Space
- HBO Max
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Eintracht Frankfurt: Kauã Santos; Kristensen, Koch, Theate e Brown; Larsson e Skhiri; Doan, Uzun e Bahoya; Burkardt.
Liverpool: Mamardashvili; Szoboszlai, Gomez, Van Dijk e Robertson; Jones, Mac Allister e Wirtz; Salah, Gakpo e Ekitike.
EINTRACHT FRANKFURT X LIVERPOOL | FICHA TÉCNICA
- Competição: terceira rodada da Champions League 2025/26
- Local: estádio Frankfurt Stadium, em Frankfurt (ALE)
- Data: 22/10/2025 (quarta-feira)
- Horário: 16h (de Brasília)
