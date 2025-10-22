Eintracht Frankfurt x Liverpool na Champions League: veja onde assistir, horário e escalações

Eintracht Frankfurt e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira (22) na Champions League, em partida válida pela terceira rodada da Liga dos Campeões. O jogo será às 16h, no estádio Frankfurt Stadium, em Frankfurt (ALE). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

Space

HBO Max

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Eintracht Frankfurt: Kauã Santos; Kristensen, Koch, Theate e Brown; Larsson e Skhiri; Doan, Uzun e Bahoya; Burkardt.

Liverpool: Mamardashvili; Szoboszlai, Gomez, Van Dijk e Robertson; Jones, Mac Allister e Wirtz; Salah, Gakpo e Ekitike.

EINTRACHT FRANKFURT X LIVERPOOL | FICHA TÉCNICA