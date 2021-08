Edinho comemora retorno ao Fortaleza e comenta virtudes do trabalho de Vojvoda: "gana de vencer"

Ídolo da torcida do Fortaleza, o meia-atacante Edinho está de volta ao clube. Nesta terça-feira (10), o atleta foi apresentado oficialmente à imprensa e celebrou o retorno ao Tricolor do Pici.

Edinho Meia-atacante do Fortaleza Todas as vezes que eu passei por aqui, me entreguei, dei o meu melhor. Sabemos a dificuldade que existe no dia-a-dia, mas trabalhamos para isso. Para dar alegria ao torcedor. Voltando mais uma vez, espero dar muitas assistências, fazer gols, ajudar os companheiros a conquistar vitórias. Estou muito feliz com a oportunidade de retornar e tenho certeza que vai ser de muitas alegrias.

O meia-atacante comemorou ainda o bom momento vivido pelo Fortaleza na Copa do Brasil e na Série A do Campeonato Brasileiro, além de comentar sobre a reestreia com a camisa tricolor.

Legenda: Edinho foi revelado pelo Fortaleza e participou da conquista de títulos, como a Copa do Nordeste Foto: Thiago Gadelha / SVM

"Vitória incrível (contra o Palmeiras), uma classificação na Copa do Brasil. Foi uma semana incrível. Não tive tempo ainda de estrear, mas creio que em breve irá acontecer e espero dar o meu melhor. Estou muito feliz pelo crescimento do clube e nesta temporada só temos a ganhar com isso."

Questionado sobre o trabalho do técnico Juan Pablo Vojvoda, Edinho comentou algumas das virtudes do Fortaleza sob o comando do argentino.

"Eu via só pela televisão. Eu sou um torcedor, então assistia os jogos (do Fortaleza). Via um time com gana de vencer, que quer ganhar a todo instante. Então, chegando agora, estamos conhecendo aos poucos e tenho certeza que só tenho a ganhar com isso."

Acompanhe à coletiva na íntegra