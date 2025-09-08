Diário do Nordeste
EA FC 2026 divulga melhores jogadores do game; veja rating

Lista dos 26 principais atletas masculinos tem

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 16:03)
Jogada
Legenda: Os meias Bellingham e Musiala estão entre os melhores do EA FC 26
Foto: divulgação / EA FC 26

Os melhores jogadores do game EA FC 26, antes denominado de Fifa, foram divulgados nesta segunda-feira (8). Desenvolvido pela Electronic Arts, a produção listou os 26 atletas com maiores notas (rating), com quatro brasileiros no rol dos principais nomes do ranking.

A liderança é dividida pelos atacantes Salah, do Egito e do Liverpool, e Kylian Mbappé, da França e do Real Madrid. Ambos possuem a nota geral 91, a maior registrada.

Os brasileiros são: o goleiro Alisson (89), do Liverpool, os atacantes Raphinha (89), do Barcelona, e Vini (89), do Real Madrid, e o zagueiro Gabriel Magalhães (88), do Arsenal.

No feminino, as principais são as meias espanholas Alexia Putellas e Aitana Bonmatí, ambas do Barcelona, com rating 91. A única brasileira no top-26 é a atacante Debinha (88), do Kansas City Current, dos EUA.

Ao todo, o game conta com mais de 20 mil atletas disponíveis. Vale ressaltar que todas as notas são debatidas online através de fóruns da comunidade do EA FC, com players que praticam a modalidade. O espaço de feedback ficará disponível assim que todas as classificações de atletas estiverem disponíveis, na próxima sexta (12), às 16h.

