Duda e Ágatha vencem dupla do Canadá e avançam para as oitavas no vôlei de praia feminino

O Brasil venceu o Canadá por 2 sets a 0, nesta quinta-feira (28), e avançou com a primeira dupla feminina para as oitavas de final das Olimpíadas de Tóquio no vôlei de praia. Em partida válida pelo Grupo C, Duda e Ágatha fizeram bela partida, apesar de equilibrada, e conseguiram a vitória no primeiro set por 21 a 18 e repetiram placar na segunda parcial.

A dupla brasileira enfrentou as canadenses Bansley e Brandie e tiveram dificuldade para abrir vantagem. Com o jogo disputado e ataques dos dois lados, a Duda e a Ágatha se mantiveram tranquilas para buscar o resultado e sair com a classificação.

No primeiro set a dupla do Canadá errou muito, foram 9 erros contra 2 do Brasil, e Duda e Ágatha se aproveitaram para criar a vantagem. O segundo set também foi nivelado, mas as brasileiras foram melhores e consolidaram a vitória.

Na fase preliminar da competição, a dupla brasileira ganhou o primeiro jogo contra a Argentina por 2 sets a 0, foi derrotada na segunda partida contra as chinesas por 2 sets a 0 e buscou nesta quinta a recuperação para avançar para a próxima fase.