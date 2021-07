Agatha e Duda perdem para dupla chinesa na segunda partida dos Jogos de Tóquio

As líderes do ranking mundial e favoritas para o ouro olímpico, a dupla brasileira Agatha e Duda foram surpreendidas e derrotadas até com certa facilidade pela dupla chinesa Wang e Xia por 2 sets a 0 (parciais de 21 a 18 e 21 a 14).

Com o resultado, a equipe brasileira, que estreou com vitória contra as argentinas, precisa superar a dupla canadense Bransley e Brandie para avançar de fase sem sustos. A partida ocorre dia 29, às 9h (horário de Brasília)

O jogo

Do início ao fim, a dupla chinesa encaixou melhor o seu jogo e explorou os erros das brasileiras e os bloqueios da gigante Wang, que fez grande partida, com poucos erros.

No dois tempos, as chinesas conseguiram crescer na parte final do set, com a dupla brasileira claramente intranquila em quadra.