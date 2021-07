Ágatha e Duda superam argentinas e estreiam com vitória nas Olimpíadas de Tóquio

O Brasil estreou vitorioso no vôlei de praia feminino nos Jogos Olímpicos de Tóquio, na noite de sexta-feira (23). Ágatha e Duda, líderes do ranking mundial, ganharam das argentinas Ana Gallay e Fernanda Pereyra por 2 sets a 0 (parciais de e 21/19 e 21/11).

Elas voltarão à quadra na terça-feira (27), às 10h (horário de Brasília), contra as chinesas Wang e Xia. Na última partida da fase de grupos, enfrentarão as canadenses Bansley e Brandie, na quinta-feira (29), às 9h (horário de Brasília).

Primeiro set difícil

Ágatha e Duda iniciaram perdendo por 2 a 0, mas o empate veio, e a dupla igualou em 3 a 3 e depois 4 a 4.

No ponto seguinte, as argentinas tornaram a abrir placar, e as brasileiras reagiram depois, encostando no placar - 11 a 10.

O empate veio em um erro de ataque de Fernanda Pereyra: 12 a 12. Mas a virada aconteceu em uma bola de primeira de Duda, que marcou 16 a 15.

A jogada fez com que a Argentina ficasse desestabilizada, já que Duda marcou 18 a 17. Em uma bola de fundo, Ágatha fez o set point ao lançar 20 a 19. E, em um erro de ataque das argentinas, aconteceu a vitória, no ataque seguinte: 21 a 19.

Segundo set

Ágatha e Duda retornaram com destaque para o segundo set, abrindo o placar por 4 a 1. Fernanda Pereyra cometeu dois erros de recepção seguidos, e o resultado foi de 6 a 1. Na sequência, Duda levantou para Ágatha, e fizeram 10 a 5. Depois, Duda marcou 12 a 6 e, minutos depois, Ágatha fez 15 a 8.

Em um erro de ataque de Fernanda Pereyra, o resultado foi de 17 a 8. O match point foi alcançado em uma bola fora Ana Gallay. As brasileiras liquidaram o jogo de 21 a 11.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte