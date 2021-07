Brasil começa bem, mas perde da Noruega na estreia do handebol masculino

A seleção brasileira masculina até começou bem em sua estreia no handebol nas Olimpíadas de Tóquio, na noite desta sexta-feira (23), já manhã de sábado (24) no horário local, mas sucumbiu frente à forte Noruega por 27 a 24 .

O Brasil chegou a abrir três gols de vantagem sobre os adversários no início do primeiro tempo. Os noruegueses conseguiram diminuir a diferença e a etapa terminou 13 a 12.

Já no início da segunda etapa, a Noruega passou à frente do placar, e deixou mais a liderança. Se impôs com uma forte defesa e neutralizou o até então bom ataque brasileiro.

O próximo jogo do Brasil é contra a França, às 21h do domingo (25). Nas Olimpíadas, a disputa de handebol tem dois grupos com seis seleções cada -oito avançam para as quartas de final.

Escândalo

Nesta Olimpíada, o Brasil tenta se recuperar de uma crise que assolou a modalidade com denúncias de corrupção e assédio sexual.

Manoel Luiz de Oliveira presidia a Confederação Brasileira de Handebol (CBHd) desde 1989 e, em 2018, foi afastado por determinação judicial, sob acusação de irregularidades.

O vice de Oliveira, Ricardo Souza assumiu a presidência e, em vez de solucionar os problemas, abalou ainda mais a imagem do esporte. Souza foi acusado de assédio moral e sexual contra uma funcionária da confederação durante os Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019.

Durante a turbulência, a confederação perdeu patrocinadores, chegou a ter verbas do Comitê Olímpico do Brasil (COB) bloqueadas e ainda ficou de fora de um período de treinamentos organizado pela entidade, em Portugal, durante a pandemia.

