Brasileira Nathalie Moellhausen é eliminada na estreia na esgrima no Japão

Primeira chance de medalha do Brasil a entrar em ação nas Olimpíadas de Tóquio, a esgrimista Nathalie Moellhausen viu o sonho acabar cedo na manhã deste sábado (24) no Japão. Ela foi derrotada no primeiro jogo que fez na chave da espada feminina, pela italiana Rossella Fiamingo, por 10 a 9, no golden score.

Atual campeã mundial e quarta colocada do ranking, Nathalie, 35, era bem cotada ao pódio, mas sua categoria é tida como uma das imprevisíveis da modalidade.

Coincidentemente, Nathalie nasceu em Milão e competiu pela Itália durante boa parte da carreira, sendo inclusive campeã mundial por equipes pelo país europeu, em 2009.

Filha de mãe ítalo-brasileira e pai ítalo-germânico, ela aceitou convite para defender o Brasil em 2014, e em 2016 obteve o melhor resultado olímpico da esgrima verde-amarela, avançando até as quartas de final no Rio de Janeiro.

Vencedora e favorita

Vice-campeã olímpica em 2016, Rossella Fiamingo, 30, é bicampeã mundial (2014 e 2015), mas competiu pouco em 2019 (último ano de calendário normal da modalidade) e ocupa apenas a 63ª posição do ranking da federação internacional.

Em Tóquio, o Brasil ainda competirá na esgrima com Guilherme Toldo, no florete, na segunda-feira (26). O país nunca conquistou medalha no esporte.