Doping de jogador do Chelsea: contaminação pode ter vindo de boi alimentado com substância proibida

Atacante do Chelsea, Mykhailo Mudryk não atua pelo clube desde novembro do ano passado. Na época, o atleta foi suspenso de forma preventiva após falhar em um exame de antidoping durante um estágio na seleção nacional. O atleta de 24 anos afirma nunca ter utilizado substâncias ilegais e que um tratamento médico pode ser a explicação para o resultado.

De acordo com a imprensa europeia, o jogador ucraniano passou mal durante a concentração com a seleção e foi medicado com uma injeção de células estaminais. A aplicação foi feita por Igor Porobiya, fisioterapeuta. As células utilizadas teriam origem em um bovino que teve contato com meldonium, substância proibida pela Agência Mundial Antidoping. A contaminação cruzada seria o motivo da contaminação do atleta.

O jogador ucraniano fez até um teste de polígrafo, que confirmou a versão dada por ele. Porém, caso seja considerado culpado, pode ser suspenso por até quatro anos. Enquanto o julgamento não ocorre, o clube contratou dois nomes para a posição: Alejandro Garnacho e Jamie Gittens.