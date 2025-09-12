Doping de jogador do Chelsea: contaminação pode ter vindo de boi alimentado com substância proibida
Mykhailo Mudryk pode ser suspenso por até quatro anos
Atacante do Chelsea, Mykhailo Mudryk não atua pelo clube desde novembro do ano passado. Na época, o atleta foi suspenso de forma preventiva após falhar em um exame de antidoping durante um estágio na seleção nacional. O atleta de 24 anos afirma nunca ter utilizado substâncias ilegais e que um tratamento médico pode ser a explicação para o resultado.
De acordo com a imprensa europeia, o jogador ucraniano passou mal durante a concentração com a seleção e foi medicado com uma injeção de células estaminais. A aplicação foi feita por Igor Porobiya, fisioterapeuta. As células utilizadas teriam origem em um bovino que teve contato com meldonium, substância proibida pela Agência Mundial Antidoping. A contaminação cruzada seria o motivo da contaminação do atleta.
O jogador ucraniano fez até um teste de polígrafo, que confirmou a versão dada por ele. Porém, caso seja considerado culpado, pode ser suspenso por até quatro anos. Enquanto o julgamento não ocorre, o clube contratou dois nomes para a posição: Alejandro Garnacho e Jamie Gittens.