Djokovic volta a ser número 1 do mundo no ranking da ATP após 10º título no Aberto da Austrália

Novak Djokovic conquistou o 10º título do Aberto da Austrália ao vencer o grego Stefanos Tsitsipas por 3 sets a 0. Em 2h56 de jogo, o sérvio aplicou parciais de 6/3, 7/6 (7/4) e 7/6 (7/5) neste domingo (29), em Melbourn.

Com o resultado, ele assume novamente o topo de número 1 no ranking da ATP e igualou Rafael Nadal em taças de Grand Slam: cada um tem 22 títulos.

"Um dos títulos mais desafiadores por tudo o que aconteceu ano passado. Agradeço às pessoas que me deixaram à vontade e também aos meus familiares. Somente eles sabem o que eu passei nessas últimas cinco semanas", disse o tenista após o tíulo.

Djoko tira o espanhol Carlos Alcaraz do posto. O jovem não disputou o torneio australiano por estar com uma lesão na perna direita. Adversário do sérvio, Tsitsipas também poderia ter alcançado a ponta do ranking caso tivesse vencido a final.

"O Tsitsipas tem um grande futuro pela frente e tenho certeza de que essa não foi a última decisão de torneio da carreira dele. É um grande tenista, tem muitas qualidades e realizou uma bela partida", finalizou Novak.