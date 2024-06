Diretoria e Conselho Deliberativo do Ceará criam comissão para elaborar proposta de novo estatuto

O Ceará terá uma comissão estatutária temporária para elaborar uma proposta de novo estatuto. A decisão foi tomada em conjunto entre os presidentes da Diretoria Executiva, João Paulo Silva, e do Conselho Deliberativo, Herbet Santos.

A comissão fará ajustes no projeto de novo estatuto que foi aprovado pelo Conselho Deliberativo no dia 27 de maio de 2024 e, posteriormente, rejeitado na Assembleia Geral de 17 de junho do mesmo ano.

A comissão estatutária temporária será composta por seis conselheiros do Ceará: Erick Freitas, Evaldo Holanda, Francisco Rogério Facundo, Nilo Saraiva, Pedro Mapurunga e Raimundo Pinheiro.

*Mais informações em breve