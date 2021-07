Diá divide mérito com autor do gol e comemora liderança do Ferroviário na Série C

O técnico Francisco Diá mostrou-se satisfeito com a atuação do Ferroviário neste domingo ao bater o Manaus e a liderança do Grupo A da Série C. O treinador, sempre irreverente, dividiu os méritos com o autor do gol da vitória, Reinaldo, e comemorou a liderança.

"Parabéns para o Reinaldo, para todo grupo, pelo empenho, garra e determinação, mas também para o professor Diá, Eu cantei a jogada para ele bater pro gol, fiz a entrada de Reinaldo pelo que ele fez na semana, pois quem vinha jogando era o Dudu. Então, mérito ele e da comissão técnica também. É muito dificil chegar na primeira colocação, em um campeonato equilibrado, mas mais difícil ainda é se manter, vamos trabalhar pra isso".

Contagem regressiva

Em seguida, o treinador coral acredita que o time está no caminho certo e que faltam 5 vitórias em 10 jogos para a classificação para a 2ª fase e elogiou o próximo adversário, o Floresta, outro representante cearense.

"Cada jogo é uma decisão. Hoje os jogadores foram determinados, poderiam ter decidido o jogo no 1º tempo, e nos minutos finais, mas o importante foi a vitória contra um adversário difícil. Restam 10 jogos, com mais 5 vitórias selamos a classificação. E no sábado será pedreira, o jogo maisdifícil, pela maneira do Leston (treinador do Floresta) jogar, juntinho, fechado, que marca muito, vai ser muito dificil enfrentar o Floresta".

E para fechar o dia feliz por uma vitória coral, Diá fechou a entrevista coletiva em grande estilo. "E não vou alongar a entrevista porque hoje eu vou namorar. Até agora não tive tempo, pois eu vou namorar, fazer amor", finalizou ele, sempre irreverente.