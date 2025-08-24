Destaque do Ceará, Dieguinho é líder de duelos ganhos da Série A de 2025; veja números

O volante Dieguinho é um dos destaques do Ceará na temporada de 2025 e também da Série A do Brasileiro. Titular absoluto sob o comando de Léo Condé, o meio-campo é o líder geral em duelos ganhos na elite nacional, com 123 em 20 jogos.

A consolidação da boa fase também chega após a exibição no empate em 0 a 0 com o Grêmio, neste sábado (23), em Porto Alegre/RS. Segundo dados do SofaScore, portal que é especializado em estatísticas, o meio-campo foi o líder alvinegro em diversos fundamentos, somando: sete ações defensivas, 59 ações com bola, três passes decisivos e ainda cinco duelos aéreos.

No geral, no Brasileirão, o meio-campo registra 40 desarmes, 26 interceptações, além de 41 cortes, 114 ações defensivas, 14 passes decisivos e duas assistências. Sendo mais importante, participou de todas as partidas do Vovô no Brasileirão.

Polivalente, com potencial para atuar na lateral-direita, acumula 39 partidas na atual temporada, com dois gols e duas assistências. Aos 30 anos, tem contrato até o fim de 2026.