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Deportivo La Guaira x Fluminense na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes se enfrentam pela Copa Libertadores

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Jogada
Legenda: John Kennedy é o artilheiro do Fluminense na temporda com sete gols
Foto: Divulgação/Fluminense

Deportivo La Guaira e Fluminense se enfrentam na Copa Libertadores da América, nesta terça-feira (7), em partida válida pela 1ª rodada do Grupo C. O jogo será às 19h, no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, na Venezuela. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre Deportivo La Guaira x Fluminense terá transmissão do Paramount+

PALPITES

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PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Deportivo La Guaira

Varela; Peña, Rivero, Gianoli e Ascanio; Perdomo, Correa, e Cáceres; Meza, Paredes e Londoño (Uribe). Técnico: Hector Bidoglio

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta, Savarino; Canobbio e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldia

FICHA TÉCNICA

Deportivo La Guaira x Fluminense

Data e hora: 7 de abril, às 19h (de Brasília)

Local:  Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, na Venezuela.

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