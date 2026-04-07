Deportivo La Guaira x Fluminense na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite
Equipes se enfrentam pela Copa Libertadores
Deportivo La Guaira e Fluminense se enfrentam na Copa Libertadores da América, nesta terça-feira (7), em partida válida pela 1ª rodada do Grupo C. O jogo será às 19h, no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, na Venezuela. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
O confronto entre Deportivo La Guaira x Fluminense terá transmissão do Paramount+
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Deportivo La Guaira
Varela; Peña, Rivero, Gianoli e Ascanio; Perdomo, Correa, e Cáceres; Meza, Paredes e Londoño (Uribe). Técnico: Hector Bidoglio
Fluminense
Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta, Savarino; Canobbio e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldia
FICHA TÉCNICA
Deportivo La Guaira x Fluminense
Data e hora: 7 de abril, às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, na Venezuela.