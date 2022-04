Delegação do Fortaleza embarca nesta segunda (11) para enfrentar River Plate na Argentina

A delegação do Fortaleza embarca nesta segunda-feira (11) para a Argentina, onde enfrenta o River Plate-ARG, pela Libertadores. O avião decola em voo fretado às 16h, do Aeroporto de Fortaleza.

A partida é válida pela 2ª rodada do Grupo F e ocorre na quarta (13), às 21h, no Monumental de Núñez. Será o 1º de três confrontos do Leão no exterior, que ainda enfrenta Colo-Colo, do Chile, e Alianza Lima-PER. Os dois melhores da chave avançam ao mata-mata, e o 3º vai para a Sul-Americana.

A reapresentação do elenco tricolor ocorre às 11h, no Centro de Excelência. No domingo (10), o time perdeu para o Cuiabá por 1 a 0 na Arena Castelão, pela estreia da Série A de 2022. O grupo não concederá coletiva.

Vale ressaltar que o elenco do ‘Dourado’ viaja junto do Fortaleza para solo argentino. Os clubes firmaram um acordo para dividir os custos da logística, uma vez que a equipe de Mato Grosso encara o Racing-ARG, pela Sula, em jogo marcado para quarta, às 19h15, no El Cilindro, no chaveamento B.