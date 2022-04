Vojvoda avalia derrota para o Cuiabá e confia na recuperação do time para jogo da Libertadores

O técnico Juan Pablo Vojvoda avaliou a derrota do Fortaleza para o Cuiabá, na Arena Castelão, em entrevista coletiva realizada após o jogo deste domingo (10). Para o argentino, o resultado negativo na estreia do Brasileirão foi injusto. Ele comenta o que precisa melhorar e já pensa no próximo adversário, o River Plate, na Libertadores.

O Tricolor viaja para a Argentina nesta segunda-feira (11). O grupo vai enfrentar o River Plate no Estádio Monumental de Núñez, pela 2ª rodada do Grupo G da Taça Libertadores da América. A partida será às 21h (de Brasília), na quarta-feira (13). Sobre a importância do jogo e o peso do adversário, Vojvoda diz:

“Vou a campo como em todo campo. Não significa muita diferença quanto a minha responsabilidade no planejamento do jogo. É verdade que é um adversário competitivo, que ganhou a Libertadores e está num bom momento na liga argentina, e com bons jogadores. Como fazemos para nos igualar e superar esse adversário, é futebol', disse o treinador.

ANÁLISE DO JOGO

“Há que analisar o rendimento do primeiro e segundo tempo.O adversário fez um gol muito cedo. Isso complicou a gente. O time, no primeiro tempo, não criou situações de gol. O adversário fechou as linhas. No segundo tempo, o time continuou buscando alternativas para chegar ao gol. Tivemos em campo muitos atacantes, trocamos jogadores para virar o jogo. Não pudemos. Não esperávamos esse resultado, é futebol. Estou convencido que o time tem personalidade e jogo. Que o torcedor acredite, porque esse time vai responder quando tiver que responder. Sobre o marcador, acho que é injusto. Mas é minha opinião. O adversário veio fazer seu jogo e nós não quebramos a resistência deles”, avaliou o técnico.

“Erramos passes no primeiro tempo. O campo não estava em boas condições. A chuva que está acontecendo no último mês. A bola não rola. Não é desculpa, mas é isso também. A velocidade de jogo não é a mesma do que num campo com boas condições. Temos que rolar a bola com maior precisão. O adversário encontrou o gol cedo, fechou suas linhas. O que domina o futebol é a precisão com velocidade, aí você pode fazer a diferença. Prefiro perder bola com passes com riscos do que com passes de segurança. Vamos melhorar”, concluiu.

Sobre a derrota na estreia do Brasileirão afetar o segundo jogo na Libertadores, o argentino diz acreditar na preparação do grupo.

“Impacta hoje. Nós procuramos a todo momento ganhar o jogo. Nós trabalharemos nossa cabeça para recuperação rápida. É o que temos que fazer. Não é a primeira vez que acontece. E este time tem que ter uma recuperação muito forte. E enfrentar a partida com o River bem preparados em todos os aspectos: emocional, tático, físico, com recuperação de atletas, e eu acredito que esse time pode fazer isso”, concluiu.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA:

