Conmebol comunica mudança de horário em River Plate X Fortaleza

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) comunicou nesta quinta-feira (7) a mudança de horário no duelo entre River Plate e Fortaleza, no Estádio Monumental de Núñez, pela 2ª rodada do Grupo G da Taça Libertadores da América.

Marcado inicialmente para às 19h (horário de Brasília), o duelo acontecerá às 21h (horário de Brasília). Data e local permanecem inalterados.

A partida entre argentinos e cearenses acontece no dia 13 de abril (quarta-feira).

Confira a mudança

Partida: River Plate x Fortaleza (2ª rodada do Grupo G)

Local: Estádio Monumental de Núñez

Data: 13/04/2022 (quarta-feira)

Horário: de 19h para 21h (de Brasília)