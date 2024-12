Definidos os grupos das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026

Os 12 grupos das eliminatórias européias para a Copa do Mundo da FIFA 2026 foram sorteados e definidos nesta sexta-feira (13). Serão 54 seleções em busca de 16 vagas europeias para o Mundial, um número recorde – para efeitos de comparação, a Copa do Mundo da FIFA 2022 teve 13 times da Europa.

Vale lembrar que, por estarem nas quartas de final da Liga das Nações da UEFA atualmente, Alemanha, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Itália e Portugal são cabeças de chave, assim como Áustria, Bélgica, Inglaterra e Suíça, que garantiram esse status pela posição no Ranking da FIFA.

Porém, o posicionamento de Alemanha, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Itália e Portugal nos grupos dependerá do desempenho destas equipes nas quartas da Liga das Nações, em março de 2025.

Mas independente do grupo que caírem, Alemanha, Espanha, França, Holanda, Itália e Portugal não devem ter dificuldade para garantir vaga direta da Copa do Mundo. Assim como a Inglaterra.

Legenda: Cristiano Ronaldo será uma das estrelas das Eliminatórias atuando por Portugal Foto: Divulgação / FIFA

Como funciona a classificação?

As partidas das eliminatórias da Europa estão previstas para começar em março de 2025, com a fase de grupos terminando em novembro do mesmo ano. Os vencedores dos grupos estarão automaticamente classificados para a Copa do Mundo da FIFA 2026.

As quatro vagas restantes serão decididas em março de 2026 em uma repescagem da UEFA com 16 seleções, envolvendo os 12 segundos colocados dos grupos das eliminatórias e quatro outras equipes via ranking dos times da Liga das Nações.

Veja Grupos

Grupo A

Vencedor de Alemanha x Itália na Liga das Nações da UEFA

Eslováquia

Irlanda do Norte

Luxemburgo

Grupo B

Suíça

Suécia

Eslovênia

Kosovo

Grupo C

Seleção derrotada de Portugal x Dinamarca na Liga das Nações da UEFA

Grécia

Escócia

Bielorrússia

Grupo D

Vencedor de França x Croácia na Liga das Nações da UEFA

Ucrânia

Islândia

Azerbaijão

Grupo E

Vencedor de Espanha x Holanda na Liga das Nações da UEFA

Turquia

Geórgia

Bulgária

Grupo F

Vencedor de Portugal x Dinamarca na Liga das Nações da UEFA

Hungria

Irlanda

Armênia

Grupo G

Seleção derrotada de Espanha x Holanda na Liga das Nações da UEFA

Polônia

Finlândia

Lituânia

Malta

Grupo H

Áustria

Romênia

Bósnia e Herzegovina

Chipre

San Marino

Grupo I

Seleção derrotada de Alemanha x Itália na Liga das Nações da UEFA

Noruega

Israel

Estônia

Moldávia

Grupo J

Bélgica

País de Gales

Macedônia do Norte

Cazaquistão

Liechtenstein

Grupo K

Inglaterra

Sérvia

Albânia

Letônia

Andorra

Grupo L

Seleção derrotada de França x Croácia na Liga das Nações da UEFA

República Tcheca

Montenegro

Ilhas Faroé

Gibraltar