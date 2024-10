De volta ao time, Luiz Otávio cita sacrifícios pelo acesso do Ceará: ‘Fazer tudo que for necessário’

Um dos remanescentes do último acesso alvinegro, em 2017, Luiz Otávio acredita na força do atual elenco para alcançar a primeira divisão ao final desta temporada. Recuperado de cirurgia no joelho e à disposição de Léo Condé, o experiente zagueiro concedeu coletiva, nesta terça-feira (15), e projetou o Ceará nos sete jogos finais da Série B.

“O que cabe a gente, é uma palavrinha simples, se você quer algo muito na sua vida, você tem que fazer sacrifícios. Se o cara antes tava dormindo 1h da manhã, agora ele tem que dormir às 22h para ter mais energia para gastar dentro de campo. Se o cara não está fazendo o pré-treino, ele tem que começar a fazer e ainda dobrar, se puder. Tem que fazer tudo que for necessário para conquistar seu objetivo. Porque se você vem para fazer uma coisa e fazer mais ou menos, para quê que você faz?”, ressalta Luiz Otávio. Luiz Otávio Zagueiro do Ceará

Com o retorno do capitão alvinegro, Léo Condé tem cinco defensores no atual elenco. Além de Luiz, a defesa é disputada por David Ricardo, Matheus Felipe, Ramon Menezes e João Pedro Thoca. O capitão do vovô lembrou ainda que está seguindo protocolo do departamento médico, mas se depender de vontade, ele está 100% à disposição do time.

“E você pode ter certeza, se fosse só pela vontade, garra, determinação, disposição, se o professor precisar de mim os 90 minutos eu aguentaria tranquilamente os 90 minutos. Mas dentro do processo da cirurgia até o retorno, a gente tem alguns processos também, igual eu tive que esperar dois meses para poder correr, tive que esperar cinco meses para poder fazer giros em cima do meu próprio eixo. Então, dentro da partida, que são movimentos muitas vezes, que eu não faço porque são controlados, eu ainda estou vivendo esse processo de perder o receio e foi bom e importante eu ter entrado ali por três, cinco minutos para perder esse receio de estar dentro do campo”, assegura o camisa 13.

POSTULANTE AO ACESSO

Experiente e com um acesso na carreira com a camisa alvinegra, Luiz Otávio afirma confiança do time na reta final da competição. O zagueiro avaliou o esforço necessário para alcançar as metas traçadas para 2024, que é o acesso para a Série A.

"Muito se fala em entrar [no G-4] no momento certo, a gente tem que buscar alcançar essa posição quando tivermos sempre a oportunidade. Em outras oportunidades nós tivemos mas escaparam, mas em momento nenhum, é bom deixar claro, a gente saiu da briga [pelo acesso]. Muitas vezes as pessoas quando o Ceará perde fica cinco ou seis pontos, as pessoas 'agora o Ceará saiu da briga, não dá mais não', aí vai a gente ganha e fica dois pontos. Em momento nenhum eu acredito que a gente saiu da briga, sempre fomos postulantes ao acesso, mas isso aí tem que se mostrado dentro de campo. A tabela quem vai dizer quem vai subir, a gente tem que fazer a nossa parte e buscar minimizar os erros", aponta Luiz Otávio.

SETE FINAIS NA SÉRIE B

Depois de bater a Ponte Preta com a presença de 27 mil alvinegros na Arena Castelão, o Ceará parte para dois compromissos fora de casa. Com foco em Ituano e Santos, o zagueiro destacou a necessidade do time melhorar o rendimento como visitante na Série B.

“A gente já falou aqui e isso já está na boca do nosso torcedor, de vocês [da imprensa] e nas nossas, são sete finais, mas como a gente sempre fala, tem que ir jogo a jogo, não tem como antecipar as coisas. Não tem como dizer que a gente vai ganhar do Ituano, Santos, não tem como dizer, porque cada jogo tem sua história e os adversários nos estudam, então, a gente tem que traçar estratégias, rotas e isso pode mudar muito rápido”, destaca o defensor.

O Alvinegro tem apenas o 9º aproveitamento longe de casa, com apenas 12 pontos somados em 15 partidas na competição. Neste recorte da temporada, o Vozão conseguiu bater Novorizontino, Avaí e CRB quando atuou fora da capital cearense.

LESÃO NO JOELHO

Ao final de 2023, o departamento médico do Ceará identificou uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito de Luiz Otávio. Além do "LCA", o defensor sofreu contusão no menisco lateral, o que limitava os movimentos dele durante as partidas. Com isso, o camisa 13 foi submetido a uma cirurgia para reconstrução total do ligamento.

Em janeiro deste ano, depois da fase pré-operatória, o zagueiro realizou o procedimento e desde então, seguiu rotina de sessões na fisioterapia. A previsão para o seu retorno ainda é de oito a nove meses, mas a evolução do seu quadro permite ao torcedor alvinegro acreditar em seu retorno em setembro e outubro.