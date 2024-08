De olho no Fortaleza, Rosario Central jogou pelo Argentino no sábado; veja minutagem dos titulares

Antes de enfrentar o Fortaleza na quarta-feira pelo jogo de volta das Oitavas de Final da Copa Sul-Americana, o Rosario Central entrou em campo pela 11ª rodada do Campeonato Argentino. E os 'canallas' perderam no sábado para o Independiente por 1 a 0, no estádio Libertadores de América, em Avellaneda-ARG. Com a derrota, o Central está em 12º com 15 pontos.

O técnico Matías Lequi poupou todos os titulares que entraram em campo contra o Fortaleza na última quarta-feira, no empate em 1 a 1 em Rosario. Quem vencer no Castelão na quarta às 19 horas avança, e um novo empate levará a decisão para os pênaltis.

Ele utilizou a seguinte formação no sábado: Axel Werner, Damián Martínez, Miguel Barbieri, Juan Giménez, Alan Rodríguez, Lautaro Giaccone, Francesco Lo Celso, Kevin Ortíz, Tomás O'Connor, Elías Ocampo e Agustín Módica.

Durante a partida de sábado, o atacante Módica sofreu lesão grave e o clube divulgou boletim médico:

“Depois da entorse no joelho direito que Agustín Módica sofreu ontem, foram realizados exames médicos que confirmaram a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco externo do joelho direito. Ele será operado nos próximos dias”, publicou o clube Canalla.

Legenda: Campaz foi um dos três titulares que entrou em campo no sábado pelo Central Foto: Divulgação / @RosarioCentral

Mas no decorrer do jogo, entraram apenas 3 titulares: Facundo Mallo (jogou 21 minutos), Jaminton Campaz (jogou 45 minutos), e Maxi Lovera (jogou 26 minutos).

O Central deve enfrentar o Fortaleza com: Jorge Broun, Emanuel Coronel, Carlos Quintana, Facundo Mallo, Agustín Sández, Franco Ibarra, Mauricio Martínez, Jonathan Gómez, Maxi Lovera, Jaminton Campaz e Enzo Copetti