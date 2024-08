Ceará embarca com desfalques para enfrentar o CRB na Série B; veja relacionados

O Ceará embarcou nesta segunda-feira (19) com destino a Maceió (AL), onde enfrenta o CRB na próxima quarta-feira (21), pela Série B do Brasileirão 2024. O técnico Léo Condé terá desfalques importantes para esta partida da competição.

O meio-campista Lourenço e o zagueiro Matheus Felipe não embarcaram com a delegação e serão desfalques diante do CRB. O meio-campista ainda se recupera de uma lesão no ombro, enquanto Matheus Felipe cumpre suspensão após ser expulso.

Legenda: Matheus Felipe é capitão do Ceará na temporada 2024 Foto: Gledson Jorge / Ceará SC

Por outro lado, o zagueiro David Ricardo, que cumpriu suspensão contra o Mirassol após completar a série de três cartões amarelos, voltou a ficar à disposição do técnico Léo Condé e embarcou com o restante do elenco para enfrentar o CRB.

LISTA DE RELACIONADOS

GOL : Richard e Bruno Ferreira;

: Richard e Bruno Ferreira; ZAG : Ramon, David Ricardo, João Pedro e Yago;

: Ramon, David Ricardo, João Pedro e Yago; LAT : Raí Ramos, Rafael Ramos, Matheus Bahia e Eric;

: Raí Ramos, Rafael Ramos, Matheus Bahia e Eric; VOL : Richardson, De Lucca, Jean Irmer e Andrey;

: Richardson, De Lucca, Jean Irmer e Andrey; MEI : Recalde e Lucas Mugni;

: Recalde e Lucas Mugni; ATA: Facundo Castro, Lucas Rian, Saulo Mineiro, Talisson, Aylon e Erick Pulga.

CRB e Ceará entram em campo nesta quarta-feira (21), às 20h (horário de Brasília), no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), para disputar a 22ª rodada da Série B do Brasileirão 2024, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.