Mancuso afirma que está pronto e pode enfrentar o Corinthians pela Série A; confira

Apresentado pelo Fortaleza na tarde desta segunda-feira (19), o lateral-direito Eros Mancuso afirmou que está pronto para jogar pelo clube tricolor. Como não foi inscrito para a disputa das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o atleta só poderá entrar em campo contra o Corinthians, domingo (25), pela 24ª rodada do Brasileirão.

O jogador comentou sobre a recente lesão nos adutores, sofrida quando defendia o Estudiantes, e diz que está recuperado. “Havia chegado do Estudiantes com uma lesão mas já estou recuperado e pronto para jogar. Não tenho problemas em jogar na lateral esquerda ou direita, jogarei onde me pedirem”, disse o lateral.

O nome do argentino apareceu no BID da CBF na última sexta-feira (16), e foi contratado para a vaga de Dudu, mas vai contar também com a forte concorrência do capitão Tinga. A disputa foi comentada por Mancuso, que mostrou conhecimento da liderança que Tinga tem no elenco, e que a disputa será saudável.

“Sei que o Tinga é o capitão e um grande ídolo aqui nesta instituição. Disputaremos o lugar de forma saudável para ajudar a equipe a seguir adiante. Será uma competição saudável. Acredito que quem estiver melhor vai jogar e estaremos nos apoiando da melhor maneira”, disse.

Legenda: O lateral vestirá a camisa 33 Foto: Marta Negreiros/SVM

O lateral de 25 anos ainda aproveitou o momento para elogiar as instalações do clube e comentou sobre o seu conhecimento de alguns dos argentinos presentes no time do Pici.

“Aqui no Fortaleza me deparei com um clube estruturado, boas instalações, que está crescendo permanentemente. É uma nova camisa, um novo clube e tenho muita vontade de seguir crescendo. Nesse elenco já joguei contra Cardona e Machuca, e já conhecia Pochettino. Também tenho uma ótima relação com Lucero. Ele me ajudou muito e estou muito contente em estar aqui”, disse.

O atleta tem contrato com o Fortaleza até agosto de 2028. O Leão pagou R$ 8,8 milhões por 70% dos direitos econômicos do jogador.