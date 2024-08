Convocação da Argentina para Eliminatórias é divulgada sem Messi; veja lista

O técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, divulgou nesta segunda-feira (19) a lista de 28 convocados para a rodada dupla das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 contra Chile e Colômbia, com destaque para a ausência de Lionel Messi (lesionado) e a presença de vários jogadores jovens.

Além de Messi, que se recupera de uma lesão ligamentar no tornozelo direito, Di María, que anunciou sua aposentadoria da seleção após a Copa América, e o goleiro Franco Armani estão fora da convocação.

Também não aparece na lista o atacante Paulo Dybala, que já tinha ficado de fora da Copa América.

Entre as novidades, os destaques são os jovens como Valentín Barco, Ezequiel Fernández, Matías Soulé e Giuliano Simeone, além do artilheiro da Lazio Valentín Castellanos.

A Argentina, campeã mundial e bicampeã da América, lidera as Eliminatórias para a Copa de 2026. A equipe recebe o Chile pela sétima rodada no dia 5 de setembro, no estádio Monumental, em Buenos Aires, e depois vai a Barranquilla enfrentar a Colômbia no dia 10.

Lista de convocados da seleção Argentina