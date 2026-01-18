Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

De olho na classificação, técnico do Ferroviário destaca preparação para enfrentar o Quixadá

Equipes se enfrentam na quinta, no Abilhão, pelo Campeonato Cearense

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 16:01)
Jogada
Legenda: Nuno Pereira, técnico do Ferroviário
Foto: Iago Ferreira/Ferroviário

O Ferroviário empatou com o Horizonte e agora foca no Quixadá para garantir vaga na próxima fase do Campeonato Cearense. O técnico Nuno Pereira falou como deve ser a preparação do Tubarão da Barra com foco no Canarinho do Sertão.

"Vai ser um jogo difícil, contra uma equipe que também tem muito valor. Vamos ter que nos adaptar ao campo, não mudando nossa forma de jogar. Mas temos que nos adaptar. E vai ser nesse sentido que vamos preparar o jogo. Sei que vai ser um jogo muito competitivo, muito intenso e temos que estar nesse nível. Se não estivermos nesse nível, podemos ser surpreendidos", afirmou o português.

"E a preparação vai passar por aí. Na adaptação ao campo, ao adversário que também tem qualidade, é intenso, é competitivo. E lutar para ganhar. Não há outra forma. Não gosto de jogar para empatar, está perto de perder. Se jogar para ganhar, está mais perto para empatar. Não quero um ponto, quero todos", completou.

O Ferroviário está em segundo do Grupo A, com 5 pontos somados. O time coral enfrenta o Quixadá na quinta-feira (22), a partir das 20h30 (de Brasília), no Abilhão.

 

 

 

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA:

Assuntos Relacionados
técnico

Jogada

De olho na classificação, técnico do Ferroviário destaca preparação para enfrentar o Quixadá

Equipes se enfrentam na quinta, no Abilhão, pelo Campeonato Cearense

Crisneive Silveira Há 22 minutos
homem

Jogada

Após empate, Mozart explica mudanças no Ceará e destaca empenho dos jogadores

Equipe enfrentou o Iguatu no PV, pelo Campeonato Cearense

Crisneive Silveira Há 1 hora
jogadores

Jogada

Ceará cai diante do Grêmio, mas encerra campanha histórica entre os oito melhores da Copinha

Alvinegro foi derrotado pelo time gaúcho nas quartas de final da competição

Crisneive Silveira Há 2 horas
Foto de Lucca Prior, Pochettino e Kayke comemorando gol do Fortaleza

Jogada

Fortaleza x Maracanã: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Equipes se enfrentam neste domingo (18), no estádio Presidente Vargas

Fernanda Alves 18 de Janeiro de 2026
Foto de Lucca durante Ceará x Iguatu no Campeonato Cearense 2026

Jogada

Lucca celebra primeiro gol pelo Ceará e destaca evolução do time com Mozart

Atacante de 22 anos é atualmente o único centroavante do elenco principal do Vovô

Daniel Farias 17 de Janeiro de 2026
Dieguinho em ação pelo Ceará

Jogada

Ceará confirma lesão de Dieguinho e volante passará por cirurgia; veja detalhes

Jogador lesionou o tornozelo em partida contra o Maranguape, no Campeonato Cearense

Daniel Farias 17 de Janeiro de 2026