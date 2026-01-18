De olho na classificação, técnico do Ferroviário destaca preparação para enfrentar o Quixadá

O Ferroviário empatou com o Horizonte e agora foca no Quixadá para garantir vaga na próxima fase do Campeonato Cearense. O técnico Nuno Pereira falou como deve ser a preparação do Tubarão da Barra com foco no Canarinho do Sertão.

"Vai ser um jogo difícil, contra uma equipe que também tem muito valor. Vamos ter que nos adaptar ao campo, não mudando nossa forma de jogar. Mas temos que nos adaptar. E vai ser nesse sentido que vamos preparar o jogo. Sei que vai ser um jogo muito competitivo, muito intenso e temos que estar nesse nível. Se não estivermos nesse nível, podemos ser surpreendidos", afirmou o português.

"E a preparação vai passar por aí. Na adaptação ao campo, ao adversário que também tem qualidade, é intenso, é competitivo. E lutar para ganhar. Não há outra forma. Não gosto de jogar para empatar, está perto de perder. Se jogar para ganhar, está mais perto para empatar. Não quero um ponto, quero todos", completou.

O Ferroviário está em segundo do Grupo A, com 5 pontos somados. O time coral enfrenta o Quixadá na quinta-feira (22), a partir das 20h30 (de Brasília), no Abilhão.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: