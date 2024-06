De Lucca celebra entrada do Ceará no G4, mas alerta: ‘difícil chegar, mais difícil ainda permanecer’

O meio-campista De Lucca, do Ceará, falou sobre a entrada do Vovô no G-4 da Série B do Brasileirão 2024 em entrevista exclusiva ao programa Jogada 1º Tempo desta sexta-feira (7). O Vovô ocupa atualmente a quarta colocação, com 15 pontos em oito jogos.

“A gente sabe que foi importante começar bem essas primeiras rodadas, mas a gente sabe que o importante é chegar na 38ª rodada e estar no G4. Foi difícil chegar lá e vai ser mais difícil ainda permanecer, a gente vira alvo dos adversários”, disse o jogador.

Legenda: De Lucca e Facundo Barceló durante treino do Ceará Foto: Samuel Félix/CearaSC.com

De Lucca já soma cinco jogos com a camisa do Ceará na Série B do Brasileirão, somando uma assistência. Ele assumiu a condição de titular no meio-campo alvinegro, desbancando nomes como Lucas Mugni e Richardson.

A gente carrega sim essa pressão (pelo acesso), é natural, o torcedor espera isso da gente. Não é porque eles estão sofrendo, que a gente não vai sofrer junto. A gente quer dar esse objetivo para eles. De Lucca Volante do Ceará

O camisa 8 do Vovô deve ser mais uma vez titular na próxima segunda-feira (10), quando o Ceará volta a campo pela Série B do Brasileirão. O time visita o Vila Nova, em Goiânia (GO), pela nona rodada da competição.