De Arrascaeta recusa proposta de clube argentino mas revela desejo em atuar no país, diz site

O meio-campista uruguaio Giorgian De Arrascaeta recusou proposta do River Plate, da Argentina, e segue como atleta do Flamengo. Segundo apuração do portal argentino El Crack Deportivo, o meia — que no passado recebeu sondagens de clubes da MLS e Arábia Saudita — chegou a receber uma consulta formal dos “Millonarios”, principal potência financeira do futebol argentino, mas recusou a possibilidade em defender o clube.

Apesar da recusa, conforme o portal, Arrascaeta teria dito que deseja atuar na Argentina no futuro, contudo, seu desejo seria defender o Boca Juniors, principal rival do River Plate. De acordo com o portal, o clube xeneize já teria demonstrado interesse em contar com o meia, porém, teria encontrado complicações.

O Flamengo, clube que Arrascaeta defende desde 2019, não possui interesse em negociar o jogador, que tem vínculo com o rubro-negro carioca até dezembro de 2026. Neste contexto, para contar com o atleta, o Boca teria de arcar com a multa do meia, o que, para a equipe argentina, está fora de cogitação.

Conforme o portal, a equipe xeneize estaria disposta a pagar cerca de US$ 12 milhões (R$ 65,6 milhões), preço pelo qual, supostamente, o uruguaio é avaliado. Nesta temporada, Arrascaeta atuou em 28 jogos, entre Flamengo e Seleção uruguaia, tendo marcado quatro gols e distribuiu oito assistências.