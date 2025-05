O zagueiro David Luiz e o atacante Deyverson, do Fortaleza, se envolveram em um acidente de trânsito no fim da tarde desta quinta-feira (22), na capital cearense. Um carro bateu na traseira do veículo em que os jogadores estavam. Os atletas do Tricolor do Pici aparecem em um vídeo que circula nas redes sociais.

David Luiz e Deyverson se envolvem em leve acidente de trânsito em Fortaleza; veja vídeo



📹Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/MgUiKW4czK — Jogada (@diariojogada) May 22, 2025

O clube informou que a dupla não se feriu. Os atletas haviam saído do treino no Pici e estavam a caminho de casa quando o episódio ocorreu. David Luiz estava na direção. Funcionários do clube estiveram no local para dar suporte aos jogadores.

Após a eliminação da Copa do Brasil, o Fortaleza volta a campo no domingo (25), quando enfrenta o Cruzeiro a partir das 20h30 (de Brasília). O duelo será na Arena Castelão, válido pelo Campeonato Brasileiro.