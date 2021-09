Daniel Alves anuncia que não vai assinar contrato com nenhum clube até o final da temporada

O lateral-direito Daniel Alves, ex-São Paulo, não assinará contrato com nenhum clube até o final da temporada 2021. O anúncio foi feito através das redes sociais do atleta.

Desde a saída do São Paulo, Daniel Alves e seus representantes buscavam um novo clube para seguir atuando na temporada vigente. No entanto, em virtude do encerramento da janela no Brasil, nesta sexta-feira (24), o atleta decidiu que seguirá sem clube até 2022. No período em que esteve livre no mercado, o lateral-direito foi sondado por Flamengo, Athletico-PR e, por fim, Fluminense.

Nas redes sociais, Daniel Alves explicou o motivo da decisão, alegando que "não é sobre dinheiro, é sobre valores, é sobre hombridade, é sobre caráter, é sobre legado" e que retornou ao Brasil para realizar um sonho "ser campeão com o clube do coração".

Passagem pelo São Paulo

Com passagens por Barcelona, Paris Saint-Germain e Juventus na europa, Daniel Alves retornou ao Brasil em 2019. Pelo clube paulista, o lateral-direito, que atuou como meio-campo e vestiu a camisa 10, atuou em 95 partidas, anotando 10 gols e 14 assistências.

Na atual temporada, Daniel Alves ajudou o São Paulo a sair de um longo período sem títulos, após conquistar o Campeonato Paulista. No entanto, em virtude de atrasos salarias, a diretoria e o atleta chegaram a decisão de rescindir o contrato.

Confira comunicado na íntegra

"Venho aqui comunicar que optei por não assinar com nenhum clube para o resto do ano. Vim ao Brasil por um sonho de criança, e o sonho foi realizado. Ser campeão com o clube do coração não tem preço. Não é sobre dinheiro, é sobre valores, é sobre hombridade, é sobre caráter, é SOBRE LEGADO.

As decisões difíceis precisam ter tomados, mas como sempre nada na minha vida foi fácil. É apenas mais uma decisão. Agradeço a todos pelo interesse, mas gostaria que o capítulo fosse fechado sem nenhuma interferência.

Sei que foi comentado muitas coisas, mas a verdade é só uma, vim aqui por um sonho e saio daqui realizado. Muito obrigado!"