Dagoberto, atacante do Floresta, mostra confiança na classificação para próxima fase da Copinha

O Floresta entra em campo nesta quarta-feira (10), às 17h15, em Santana de Parnaíba (SP), para enfrentar o Timon-MA, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. As equipes fazem parte do 18.

O atacante Dagoberto, de 19 anos, exalta a qualidade da equipe e diz que o time da Vila Manoel Sátiro chega com chances reais de classificação, mas precisa respeitar o adversário que chega forte para o confronto.

“Não existe equipe sem qualidade, todos os clubes têm seus potenciais. O Floresta não é diferente. Chegamos na última rodada com chances reais de garantir a classificação, mas do outro lado tem profissionais gabaritados, e não será um jogo fácil, e sim repleto de dificuldades. Vamos lutar pela vitória, sabendo neutralizar o oponente” explicou, Dagoberto.

O Floresta é o atual terceiro colocado do grupo, com uma vitória e uma derrota em duas partidas, e pode avançar para a segunda fase caso vença o time maranhense. Já o adversário está na última posição do grupo, com duas derrotas em dois jogos.

O técnico Fábio Caponi encerrou a preparação para o duelo contra o Timon-MA e conta com os seguintes jogadores à disposição:

Wilderk Sales, Cauan Felipe e Carlos; Pedro Fernandes, Rafael Índio, Clennison e Lucio Elionay; Kayky Batista, Davi Castro, Maicon Kauã, Gabriel Aquiraz e Carlos Marinho; Arilson Lima, Vitor Emanuel, Guilherme Piripiri, Anderson Patrick, Audenilson Oliveira, Rodrigo Campos, João Pedro, Gabriel Mamede e Victor Andrade; Emerson Silva, Marley Pereira, Rikelme Lima, Gabriel Negrito, Diogo Mourão, Dagoberto, Natanael Alexandre, Marcos Vinícius e Marcos Paulo.

O jogo acontece no estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, e será transmitido no canal Futebol Paulista no YouTube.