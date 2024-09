Cruzeiro x Fortaleza pela semifinal do Brasileirão Sub-20 tem data e horário definidos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou as semifinais do Brasileirão Sub-20, incluindo o jogo do Fortaleza contra o Cruzeiro. A disputa acontece em jogo único, valendo vaga na grande decisão do Campeonato Brasileiro da categoria.

Cruzeiro e Fortaleza entram em campo na quinta-feira (12), às 16h30 (horário de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). De acordo com comunicado da CBF, a partida contará com transmissão ao vivo do canal por assinatura Sportv.

Legenda: Fortaleza está na semifinal e agora vai enfrentar o Cruzeiro na próxima fase do Sub-20 Foto: Adriano Fontes/FEC

Caso avance para a final do torneio, o Fortaleza terá pela frente o vencedor do duelo entre Palmeiras e Athletico-PR, que será disputado na quarta-feira (11), às 15h (horário de Brasília), no estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP).

O Fortaleza terminou a primeira fase do Brasileirão Sub-20 na sétima colocação, somando 32 pontos em 19 rodadas disputadas. Nas quartas de final, eliminou o Flamengo, ao vencer o time carioca por 1 a 0, fora de casa.