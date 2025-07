Cruzeiro x CRB pela Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e prováveis escalações

Cruzeiro e CRB se enfrentam pela Copa do Brasil 2025 nesta quarta-feira (30), no jogo de ida das oitavas de final. O jogo será às 19h30, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

A Raposa está na vice-liderança da Série A com 34 pontos e vem de derrota para o Ceará no Mineirão por 2x1.

Já o CRB é o 10º colocado da Série B com 25 pontos e vem de vitória por 4x0 diante do Novorizontino no Rei Pelé.



ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do Prime Vídeo.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO:

Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Silva, Romero, Carlos Eduardo e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Gabriel Barbosa. Técnico: Leonardo Jardim

CRB

Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Danielzinho e Gegê; Douglas Baggio, Thiaguinho e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca

ARBITRAGEM

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)