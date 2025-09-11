Diário do Nordeste
Cruzeiro x Atlético-MG na Copa do Brasil: veja horário, onde assistir, escalações e horário

Equipes e enfrentam no Mineirão

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Cruzeiro e Atlético se enfrentam nesta terça.
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam na semifinal da Copa do Brasil 2025. O duelo da volta será nesta quinta-feira (11), no Estádio Mineirão, com início às 19h30 (de Brasília). Apenas torcedores da Raposa, que é mandante da partida, estarão nas arquibancadas. No duelo de ida, a Celeste venceu por 2 a 0.

O Cruzeiro pode empatar ou perder a partida por um gol de diferença para avançar de fase. Já o Galo precisa de pelo menos uma vitória por dois gols de vantagem para forçar a disputa de pênaltis. Ou buscar a vitória por três ou mais gols de diferença para avançar direto.


ONDE ASSISTIR

Amazon Prime

PALPITE

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO: Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva; Christian e Matheus Pereira (Eduardo); Wanderson (Sinisterra) e Gabigol (Kaio Jorge). Técnico: Leonardo Jardim.

ATLÉTICO: Everson; Natanael, Lyanco (Vitor Hugo), Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander e Gustavo Scarpa; Dudu (Rony, Reinier, Igor Gomes, Junior Santos), Cuello e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli


FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Atlético-MG
Data e hora: 11/09, às 19h30 (de Brasília)
Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte

Cruzeiro x Atlético-MG na Copa do Brasil: veja horário, onde assistir, escalações e horário

Equipes e enfrentam no Mineirão

